Frauenleiche im Neusiedler See: Beschuldigter mehr als 20 Jahre im Vollzug

Bei der Entscheidung für seine Freilassung aus der Wiener Haftanstalt sei auch berücksichtigt worden, dass der Beschuldigte das letzte Jahr seiner Anhaltung als Freigänger in einer betreuten Wohneinrichtung verbracht hatte. “Er integrierte sich gut, zeigte sich einsichtig, selbstkritisch und stand – bis zuletzt – in engem Kontakt zu seinem Therapeuten und seinem Bewährungshelfer”, berichtete Christina Salzborn, Leiterin der Medienstelle des Wiener Landesgerichts.

Bis zum Frühjahr in betreuter Wohneinrichtung

Nach der Entlassung habe er sich bis zum Frühjahr 2018 in einer betreuten Wohneinrichtung aufgehalten. Er “ging einer geregelten Tagesstruktur nach und hielt sämtliche Weisungen ein. Die Berichte der Bewährungshilfe und seiner Betreuer waren positiv und erfolgversprechend”, betonte die Sprecherin. Im Frühjahr 2018 bezog er nach Einholung einer zustimmenden Stellungnahme seiner Betreuer eine eigene Wohnung, absolvierte aber laut Gericht weiterhin die Therapie und hielt sich an die ihm erteilten Weisungen.

Liegt bei einer verurteilten Person eine geistige oder seelische Abartigkeit höheren Grades vor, die aber nicht zur Zurechnungsunfähigkeit führt, so ist unter bestimmten Umständen neben der Freiheitsstrafe auch die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher auszusprechen. Die Unterbringung im Maßnahmenvollzug erfolgt vor der eigentlichen Freiheitsstrafe, wird auf diese jedoch angerechnet.

Zehn Jahre Probezeit bei bedingter Entlassung

Auch aus der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sieht das Gesetz die Möglichkeit der bedingten Entlassung vor, hielt Salzborn fest. Die bedingte Entlassung hat nur zu erfolgen, wenn nach dem Verhalten in der Anstalt, der Persönlichkeit des Insassen und seiner Gesundheit, der konkreten Vorgeschichte, seiner Entwicklung und der Aussicht auf ein redliches Fortkommen anzunehmen ist, dass keine Gefährlichkeit mehr besteht. Jedenfalls sei dabei eine Probezeit von zehn Jahren festzusetzen.

Bedingte Entlassungen aus Anhaltungen werden in der Regel nur unter der Bedingung von Weisungen und Auflagen gewährt, so etwa Bewährungshilfe, Absolvierung von Psychotherapie, Alkoholabstinenz, Aufnahme einer geregelten Tagesstruktur und mitunter auch einer Wohnungsweisung in einer speziellen, betreuten Einrichtung. Vor der Entscheidung wird stets eine Stellungnahme der betreuenden Anstalt und ein Gutachten eines Sachverständigen aus dem Fachgebiet der Psychiatrie eingeholt. Dabei wird die Vorgeschichte der Person als auch die Entwicklung während der Anhaltung einbezogen, ebenso frühere Gutachten und medizinische Unterlagen.

(APA)