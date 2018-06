Hunde-Rauferei: Frauchen durch Biss verletzt

Die beiden Hunde begegneten sich in der Schmiedingerstraße in der Stadt Salzburg und gingen direkt aufeinander los. Als eine der beiden Hundebesitzerinnen dazwischen ging, da ihr Hund an der Leine war, wurde sie vom freilaufenden Hund in die Lippe gebissen. Das berichtet die Polizei am Samstag in einer Aussendung.

Die Frau erlitt demnach Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Das zweite Frauchen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.