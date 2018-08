Andreas Herzog wird Nationaltrainer in Israel

Wie “blick.ch” berichtete, fanden die möglicherweise abschließenden Verhandlungen am Mittwochnachmittag in Pratteln vor dem Champions-League-Quali-Spiel zwischen Basel und PAOK Saloniki statt. Ergebnisse der Unterredung wurden nicht bekannt.

Ruttensteiner und Herzog beide bei Israel

Die Verpflichtung von Herzog als Trainer der israelischen Nationalelf ist hingegen bereits fix. Österreichs Rekordteamspieler arbeitete zuletzt bis Ende 2016 als Teamchef-Assistent der USA, davor war er beim ÖFB unter anderem als U21-Coach und Co-Trainer des A-Teams engagiert.

Maßgeblich an der Verpflichtung des Wieners beteiligt war Willi Ruttensteiner, der seit etwa einem Monat als Sportdirektor des israelischen Verbandes fungiert. Unter dem Oberösterreicher als ÖFB-Sportdirektor hatte Herzog von Oktober 2005 bis März 2009 als österreichischer Teamchef-Assistent gearbeitet und anschließend bis Jahresende 2011 die ÖFB-U21-Auswahl übernommen.

Herzog unterschreibt Vertrag bis Ende 2019

Herzogs Vertrag in Israel läuft bis Ende 2019. Er würde sich bei einer erfolgreichen EM-Qualifikation automatisch bis zum Turnier verlängern. Doch selbst wenn es nichts mit dem Ticket für das paneuropäische Event werden sollte, besitzt Israels Verband eine Option, Herzogs Vertrag bis einschließlich der Quali für die WM 2022 in Katar zu prolongieren.

Vorerst aber steht sein Debüt am 7. September zum Nations-League-Auftakt auswärts gegen Albanien auf dem Programm. “Bis dahin will ich so viele Informationen wie möglich einholen”, sagte Herzog der APA und sprach von einer “riesengroßen Challenge, auf die ich mich sehr freue”.

Der Wiener flog am Mittwoch nach der Unterzeichnung seines Vertrags von Tel Aviv zurück nach Österreich. In der kommenden Woche wird Herzog im Rahmen einer Pressekonferenz in Israel offiziell präsentiert, danach reist er zwecks Spielerbeobachtungen quer durch Europa und wird seinen Wohnsitz in seine neue Wahlheimat verlegen.

(APA/S24)