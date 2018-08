Salzburger Please Madame rocken beim Frequency

Die Salzburger haben mit dem Auftritt beim Frequency ihren Kindheitstraum erfüllt. - © Facebook/Please Madame

Die Sonne kannte an diesem Nachmittag beim Frequency Festival jedenfalls kein Erbarmen mit den zigtausenden Besuchern, die es sich vorzugsweise entlang und in der Traisen gemütlich machten. Einige Hartgesottene ließen sich aber auch die Einweihung der Space Stage durch die Salzburger Musiker von Please Madame nicht entgehen, die mit ihrem eingängigen Indierock durchaus zu begeistern wussten.