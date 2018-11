School Maker Days: 200 Schüler starten das kreative Mitmach-Festival

Die Schülerinnen aus dem BG Seekirchen zeigen ihre Brillen - selbst gemacht mit dem 3D-Stift bei der Station der Stadt:Bibliothek. - © Stadt Salzburg / E. Kraxberger

„Probiert Neues aus, lasst eurer Kreativität freien Lauf und schnuppert ein wenig Zukunftsluft“, ruft Vizebürgermeister Bernhard Auinger die Jugendlichen bei der Eröffnung der School Maker Days auf. „Hier treffen sich Einrichtungen, die ihr Wissen weitergeben und neugierige Jugendliche, die ihre Interessen ausloten. Das ist gelebte Wissensstadt mitten in Lehen. Kreative Tüftler*innen und mutige Erfinder*innen werden es noch weit bringen – in der Ausbildung, aber auch am Arbeitsmarkt“, so Auinger weiter.