55-jähriger Obersteirer kam beim Tourengehen ums Leben

Ein 55 Jahre alter Obersteirer ist am Samstag bei einem Skitouren-Unfall am Scheiblingstein in Admont (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte der APA entsprechende Medienberichte, wonach der Mann auf einer Kammlinie stand, als die Wechte unter ihm brach und er mit den Schneemassen in die Tiefe stürzte.

Seine verschüttete Leiche wurde rund 600 Meter unterhalb des Gipfels gefunden. Der Mann war alleine unterwegs gewesen, hatte aber am Berg einen flüchtigen Bekannten getroffen. Dieser sah den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte. (APA) Leserreporter Feedback