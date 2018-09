55-Jähriger wegen 38 Einbrüche verurteilt: Vier Jahre unbedingt

Der Mann wurde am Donnerstag in Salzburg verurteilt. - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher ist am Donnerstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren unbedingt verurteilt worden. Der 55-jährige Bosnier soll seit November des Vorjahres 38 Einbrüche in Salzburg und weiteren Bundesländern mit einem Gesamtschaden von mehr als 55.000 Euro verübt haben. Er wurde im Februar in Vorarlberg festgenommen.