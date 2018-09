58-Jähriger überlebt 50-Meter-Absturz an Watzmann-Ostwand

Der Schwerverletzte musste am Tau ausgeflogen werden. - © BRK BGL

Ein 58-jähriger Bergsteiger hat am Sonntagvormittag einen rund 50 Meter tiefen Absturz in der Watzmann-Ostwand bei Schönau am Königssee (Lkr. BGL) schwer verletzt überlebt. Weitere Bergsteiger, die Bergwacht Berchtesgaden und die Besatzung des Rettungshubschraubers “Christoph 14” versorgten den Mann und flogen ihn dann per Rettungstau aus.