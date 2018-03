59. Saisonsieg für die Houston Rockets – Club-Rekord

Superstar Harden übertraf als erster NBA-Spieler in dieser Saison die Marke von 2.000 Punkten und untermauerte damit seine Anwartschaft auf die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP). Dem 28-jährigen Olympiasieger von 2012 und Weltmeister von 2014 mit dem markanten Bart gelang dies zum bereits fünften Mal in seiner Karriere.

Rekordmeister Boston war spielfrei, die Celtics gaben aber bekannt, dass ihr Spielmacher Kyrie Irving nach einem Eingriff am linken Knie drei bis sechs Wochen ausfallen werde. Bessere Nachrichten gab es von den Washington Wizards, deren All-Star John Wall nach einer Operation am linken Knie am Samstag erstmals wieder voll trainierte. Damit sollte der 27-jährige Point Guard rechtzeitig zum Play-off-Start Mitte April wieder topfit sein.

NBA-Ergebnisse vom Samstag: Philadelphia 76ers – Minnesota Timberwolves 120:108, Detroit Pistons – Chicago Bulls 117:95, Orlando Magic – Phoenix Suns 105:99, Houston Rockets – New Orleans Pelicans 114:91, Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 93:100, Dallas Mavericks – Charlotte Hornets 98:102

(APA)