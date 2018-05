Mindestens 14 Einbrüche in Salzburg: 41-Jähriger ausgeforscht

Zahlreiche Einbrüche in der Stadt Salzburg und im Pongau konnten aufgrund intensiver Ermittlungstätigkeit geklärt werden. Die Auswertung der gesicherten Spuren am Tatort führten die Beamten zu einem 41-jährigen serbischen Kraftfahrer. Der mittels Haftbefehl Gesuchte konnte im Februar dieses Jahres durch internationale Zusammenarbeit an der EU-Außengrenze in Ungarn festgenommen und nach Österreich ausgeliefert werden, berichtet die Polizei am Donnerstag.

41-Jähriger steigt über Balkon in Wohnungen ein

Über Balkone verschaffte sich der 41-Jährige seit Jänner 2017 Zutritt zu Wohnungen in der Stadt Salzburg und in Bad Hofgastein (Pongau). Abgesehen hatte er es auf Schmuck und Bargeld. Durch die gleiche Vorgehensweise des Täters stellten die Ermittler in weiterer Folge einen Tatzusammenhang zwischen den vermehrten Einbrüchen fest.

Geld für Wiederaufbau des Hauses benötigt

Laut seinen Aussagen verkaufte er den gestohlenen Schmuck in seinem Heimatland, heißt es von Seiten der Polizei weiter. Das Geld benötigte er zum Wiederaufbau seines abgebrannten Hauses in Serbien. Bislang konnten dem Mann 14 Einbrüche nachgewiesen werden, zu denen er auch geständig sein soll. Die Schadenssumme bei den derzeit geklärten Einbrüchen beläuft sich auf über 60.000 Euro.

Mehr als 40 Einbrüche in Salzburg verübt?

Auf Grund der vorliegenden Sachlage wird der 41-Jährige jedoch verdächtigt mehr als 40 Einbrüche im vergangenen Jahr verübt zu haben. Dazu stehen noch Auswertungen aus.