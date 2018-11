Für den Pinzgauer kam jede Hilfe zu spät. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Beim Mineraliensammeln stürzte am Montagnachmittag ein 60 Jahre alter Mann im Forsterbachtal in Rauris (Pinzgau) in den Tod. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des Einheimischen feststellen, berichtete die Polizei am Abend.