62 Prozent der Österreicher laut Umfrage mit Leben zufrieden

62 Prozent sind hierzulande demnach mit ihrem Leben glücklich oder sehr glücklich. Das ist deutlich mehr als im gesamteuropäischen Schnitt (55 Prozent), etwas mehr als in Polen (60 Prozent), Deutschland (56 Prozent), Schweden (55 Prozent) und Frankreich (50 Prozent). Zufriedener mit ihrem persönlichen Leben geben sich in Europa nur die Niederländer (69 Prozent). Deutlich höher als in Europa ist der Anteil der “Glücklichen” in Ostasien (67 Prozent) und Lateinamerika (69 Prozent) und am höchsten in Indien (73 Prozent).

In der Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung für dieses Jahr trauen viele Europäer den erfreulichen Konjunkturprognosen nicht: In Österreich erwarten nur 23 Prozent eine Aufwärtsentwicklung der Wirtschaft, im europäischen Schnitt sind es 17 Prozent. Außerhalb Europas sind die Erwartungen deutlich optimistischer: In den USA rechnen 28 Prozent, in Ostasien 36 Prozent für 2018 mit einem Wachstum von Wirtschaft und Wohlstand. Im Nahen Osten verzeichnet das Sample 45 Prozent und in Indien sogar 65 Prozent Optimisten. Ein bisschen weniger als 40 Prozent der globalen Bevölkerung denken allgemein, dass 2018 besser als 2017 wird. 23 Prozent erwarten sich ein schlimmeres Jahr.

An der Gallup International End of Year Umfrage, die seit 1977 regelmäßig durchgeführt wird, beteiligten sich 53.769 Personen in 55 Ländern, in Österreich wurden 1.000 Personen repräsentativ für die Bevölkerung befragt.

(APA)