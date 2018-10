6,3 Millionen Gäste beim Oktoberfest in München

Die Gäste tranken wie im Vorjahr 7,5 Millionen Liter Bier - © APA (AFP)

Das Oktoberfest in München hat in diesem Jahr bei bestem Wetter wieder mehr Gäste angelockt als in den Vorjahren. Nach Schätzung der Festleitung kamen rund 6,3 Millionen Besucher – das waren rund 100.000 Besucher mehr als 2017, obwohl das Fest diesmal zwei Tage kürzer war. Trotz der gestiegenen Besucherzahl ging die Zahl der Straftaten um knapp neun Prozent zurück.