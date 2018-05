63. Song Contest: Das Finale in Lissabon steht an

Cesar Sampson geht auf Startplatz 5 ins Rennen - © APA (ORF/ZACH-KIESLING)

Am Samstagabend geht das Große Finale des 63. Eurovision Song Contest in Portugals Hauptstadt Lissabon über die Bühne. Nach den Ausscheidungsshows in den vergangenen Tagen steht nun die Runde der letzten 26 Kandidaten an – darunter Österreichs Hoffnung Cesar Sampson, der mit seiner Gospelnummer “Nobody But You” auf Startplatz 5 ins Rennen geht.