65-jährige Frau in Wien offenbar von Sohn getötet

Wie die Frau getötet wurde, war Dienstagvormittag noch Gegenstand von Ermittlungen. - © APA/HOCHMUTH

Ein 25-jähriger Mann dürfte Dienstagfrüh in Wien-Favoriten seine Mutter getötet haben. Er rief gegen 6.30 Uhr seinen Vater, der nicht im gleichen Haushalt wohnt, an und sagte, er “habe etwas Schlimmes getan”. Die Polizei fand die Leiche der 65-Jährigen in der Wohnung in der Fernkorngasse.