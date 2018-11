66-Jähriger bei Forstarbeiten getötet

Der 66-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Tödlich hat am Samstagvormittag ein Forstunfall für einen 66-Jährigen in Scharnstein (Bez. Gmunden) in Oberösterreich geendet. Der Mann wollte im Wald Stumschäden beseitigen. Er wurde von einem Baum getroffen.