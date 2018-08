Ein 67-jähriger ist bei einer Bergtour in den Ötztaler Alpen tödlich verunglückt. LAut Polizei dürfte der Einheimische in etwa 2.100 Metern Höhe ausgerutscht und rund 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt sein. Seine Leiche wurde am Samstag bei einer Suchaktion entdeckt. Der Tiroler war am Freitag zu einer Tour zum sogenannten “Nittl” im Geigenkamm in den Ötztaler Alpen aufgebrochen.

Laut Polizei stürzte er vermutlich bereits in den Vormittagsstunden auf dem steilen Steig ab. Weil der Mann bis zum Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, leitete die Bergrettung Längenfeld eine Suchaktion ein. Unterstützt wurden die Bergretter dabei von der Feuerwehr und einem Polizeihubschrauber. Samstag gegen 7.30 Uhr entdeckten die Suchmannschaften die Leiche schließlich im Bereich einer steilen Rinne. (APA)