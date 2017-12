68 Zivilisten laut UNO bei Luftangriffen im Jemen getötet

In Hudeida kamen 14 Menschen ums Leben - © APA (AFP/Archiv)

Im Jemen sind nach Angaben der UNO bei zwei Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition 68 Zivilisten getötet worden. Die beiden Luftangriffe am Dienstag hätten sich gegen Ziele in der südwestlichen Provinz Taez sowie der Provinz Al-Hudeida am Roten Meer gerichtet, teilte der UNO-Hilfskoordinator im Jemen, Jamie McGoldrick, am Donnerstag mit.