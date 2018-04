7:0-Heimsieg für Las Vegas zum Auftakt gegen San Jose

Siebenmal brachte Las Vegas den Puck über die Torlinie - © APA (AFP/Getty)

Die Vegas Golden Knights haben am Donnerstag zum Auftakt der zweiten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) gegen die San Jose Sharks einen eindrucksvollen 7:0-Heimsieg gefeiert. Die nächste Partie findet am Samstag wieder in der Halle des Liganeulings statt. Die Pittsburgh Penguins setzten sich im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie auswärts gegen die Washington Capitals 3:2 durch.