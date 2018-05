70-Jährige stürzt mit Pkw in Königsseer Ache

Die Frau kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. (Symbolbild) - © Bilderbox

In die Königsseer Ache in Schönau (Lkr. BGL) in Bayern ist am Sonntagabend eine 70-Jährige mit ihrem Pkw gestürzt. Zwei Zeugen eilten der Frau umgehend zu Hilfe. Sie konnten sie leicht verletzt aus dem Fahrzeug retten.