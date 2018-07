70-Jähriger machte Schießübungen in Grazer Wohnung

Die Polizei sprach ein Waffenverbot aus - © APA (Symbolbild)

Ein 70 Jahre alter Grazer hat in seiner Wohnung im Bezirk Lend in den vergangenen vier Wochen immer wieder Schießübungen mit Luftdruckwaffen gemacht. Am Gebäude waren bereits kleine Einschusslöcher sichtbar, deshalb wurde am Freitag die Polizei gerufen. Auf einem Balkon entdeckten die Polizisten dann sieben Bierdosen nebeneinander – offenbar dienten sie als Ziel.