70-Kilo-Box stürzt in der Stadt Salzburg auf Lehrling

Bei Arbeitsunfällen sind am Montag in Salzburg zwei Männer schwer verletzt worden. Auf einer Baustelle in der Landeshauptstadt waren am Vormittag ein Geselle und ein Lehrling einer Kältetechnikfirma damit beschäftigt, eine Umschaltbox an eine Decke zu montieren. Während die beiden den 70 Kilogramm schweren Kasten hochhoben, brach ein Fuß der Leiter, auf welcher der Lehrling stand.