AK Präsident Peter Eder gab den Startschuss und war zudem als Läufer am mit dabei. Waren es letztes Jahr noch 180 Firmen und 675 Sportler, so nahmen diese Mal 190 Betriebe und über 700 Arbeitnehmer und Arbeitgeber am Firmen Triathlon teil. Zu bewältigen waren 200 Meter Schwimmen, acht Kilometer Radfahren, und 3,6 Kilometer Laufen. Alle Sportler, die an den Start gegangen sind, kamen auch ins Ziel.