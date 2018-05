71. Filmfestspiele Cannes starten

Cate Blanchett ist heuer Vorsitzende der Festival-Jury - © APA (AFP)

Mit dem Film “Everybody knows” von Asghar Farhadi mit Penelope Cruz und Javier Bardem in den Hauptrollen eröffnen am Dienstag die Filmfestspiele Cannes. Bei der 71. Ausgabe des wichtigsten Filmfestivals der Welt konkurrieren 21 Beiträge um die Goldene Palme, darunter auch Filme von Spike Lee und Jean-Luc Godard. Aus Österreich ist diesmal kein Streifen vertreten. Preisvergabe ist am 19. Mai.