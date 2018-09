Ex-Rennläufer Reinhard Tritscher tödlich verunglückt

Der Wanderer war alleine unterwegs - © APA (Gindl)

Der ehemalige Ski-Rennläufer Reinhard Tritscher ist am Donnerstag am Dachstein tödlich verunglückt. Der 72-jährige Steirer war bei einer Tour auf die Scheichenspitze abgestürzt und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Wintersportverein Ramsau am Dachstein betrauerte am Freitag in einem Facebook-Eintrag den Tod seines Ehrenmitglieds.