72-Jähriger stürzt bei Wanderung ab: Tot

Ein 72-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Bergunfall in Ramsau im steirischen Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Der Mann dürfte abgestürzt sein. Dabei erlitt er so viele schwere Verletzungen, dass er von der Bergrettung nur noch tot aufgefunden wurde. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.