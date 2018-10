„72 Stunden ohne Kompromiss“: Bis zur letzten Sekunde „buddeln“

Die Katholische Jugend hat dazu aufgerufen: 4.000 Jugendliche lösen zeitgleich innerhalb von drei Tagen österreichweit an 300 Orten gemeinnützige Aufgaben. Kreativ sein, improvisieren und powern bis zur letzten Sekunde – das ist auch bei insgesamt 650 Jugendlichen in ganz Salzburg die Devise.

Ärmel hochkrempeln und mitgarteln

Landesrätin Andrea Klambauer ist vom Projekt begeistert, hat heute im Stadtgarten Itzling selber die Ärmel hochgekrempelt und mitgeholfen: „Das heurige Motto ‚Challenge your Limits‘ fordert die Jugendlichen auf, sich aus ihrer Komfortzone rauszubewegen, etwas Neues auszuprobieren, Vorurteile abzubauen, Fremdes kennenzulernen und Berührungsängste abzulegen. Sich mit Menschen am Rande der Gesellschaft auseinanderzusetzen und durch eigenes Engagement etwas zu verändern. Ziel ist es, den Jugendlichen Freude an gesellschaftlichem Engagement zu vermitteln und zu erleben, dass Nächstenliebe in vielfältiger Weise gelebt werden kann.“

Nur die Harten kommen in den Garten

„Nur die Harten kommen in den Garten“, lacht Sebastian (17) aus Schwarzach und ergänzt: „Wir alle haben gleich voll angepackt, obwohl wir sehr verschieden sind.“ Andreas Huber-Eder von der Katholischen Jugend Salzburg meint dazu: „Es geht darum, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und Barrieren im Kopf abzubauen. Bei ,72 Stunden ohne Kompromiss‘ sehen Jugendliche, wie viel sie gemeinsam in ganz Österreich bewirken können.“