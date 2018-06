74-jähriger Alkolenker schlief ein und fuhr Linzer an

Nach eigenen Angaben übermannte den Linzer Sekundenschlaf, als er in der Dametzstraße von der Fahrbahn abkam. Der verletzte 79-Jährige wurde in den Med Campus III eingeliefert.

Nur wenige Kilometer entfernt konnte die Polizei bei Hörsching (Bezirk Linz-Land) kurz zuvor eine betrunkene Autofahrerin stoppen, die auf dem Weg in die Landeshauptstadt war. Die 37-Jährige war gegen 4.30 Uhr anderen Autofahrern aufgefallen, als sie in Schlangenlinien auf der Wiener Straße (B1) unterwegs war. Eine Streife stoppte die Welserin in Traun. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Den Führerschein konnte ihr die Polizei aber nicht abnehmen – die 37-Jährige hatte noch nie eine Lizenz besessen. Sie wurde angezeigt.

In der Nacht auf Sonntag hatte ebenfalls in Traun die Exekutive schon einmal mit einem führerscheinlosen Fahrer zu tun, der sich im Rausch hinter das Steuer setzte. Ein 31-Jähriger kam von der Straße ab und mähte einen Zaun nieder. Das Verhalten des Mannes kam der Polizei eigenartig vor. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief gleich auf mehrere Substanzen positiv. Der Mann wurde für fahruntauglich erklärt und bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.

Ein ebenfalls 31-Jähriger verletzte sich im Bezirk Brunau bei einem Verkehrsunfall, den er im Rausch verursacht hatte. Auf der Sankt Radegunder Landesstraße kam er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 31-Jährige wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Eine vorbeikommende Autolenkerin verständigte die Rettungskräfte. Die Rettung brachte den Mann in das Landeskrankenhaus Salzburg. Bei ihm wurden 1,96 Promille Alkohol im Blut festgestellt.

(APA)