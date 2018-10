74-Jähriger in Salzburg ausgeraubt: Verdächtiger festgenommen

Der 18-jährige Somalier soll gegen 5.45 Uhr den Mann niedergestoßen und ihm die Handtasche entrissen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Kreuzung von Dreifaltigkeitsgasse und Bergstraße. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der 18-Jährige auf Grund der Personsbeschreibung angehalten und festgenommen werden.

Verdächtiger festgenommen, Diebesgut sichergestellt

Der Mann hatte das Diebesgut – eine Handtasche mit Schlüsselbund, diversen Dokumenten sowie Bargeld von rund 100 Euro – bei sich. Die 74-jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Somalier wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Er ist geständig, berichtet die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.