In Villach ist am Donnerstag ein 75-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kollidierte gegen 13.00 Uhr ein ebenfalls 75-jähriger Pensionist aus Wien mit seinem Pkw mit dem Motorrad. Durch den Anprall kam der Motorradfahrer aus dem Bezirk Feldkirchen zu Sturz.

Er prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 66-jährigen Pensionisten aus Villach. Der Motorradlenker kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der verständigte Notarzt konnte nur mehr den Tod des pensionierten Motorradfahrers feststellen. Zu möglichen Verletzungen der Pkw-Lenker liegen keine Informationen vor. (APA) Leserreporter Feedback