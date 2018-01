7,5 Millionen hungern laut Hilfsorganisation Care im Kongo

Versorgung fehlt an allen Ecken und Enden - © APA (AFP)

Laut der Hilfsorganisation Care hat sich die humanitäre Lage in der Demokratischen Republik Kongo 2017 “massiv verschlechtert”. Mehr als 7,5 Millionen Menschen hätten “derzeit nicht ausreichend zu essen”, das sei ein “Anstieg von 30 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten”, so Care in einer Aussendung von Donnerstag.