78 Verkehrstote in den Sommermonaten Juli und August

Zahl der Motorradunfälle gestiegen

Heuer sind in den Sommermonaten Juli und August auf Österreichs Straßen 78 Menschen gestorben. Damit gab es laut ÖAMTC deutlich weniger Verkehrstote als in den Vorjahren. Im Sommer 2017 waren es 95 Tote, 2016 insgesamt 101, informierte der ÖAMTC am Montag. Die meisten Verkehrstoten gab es mit 18 in Oberösterreich, im Burgenland wiederum passierte kein tödlicher Unfall.