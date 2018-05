8.000 Jugendliche feiern Pfingsten im Salzburger Dom

Die junge Salzburgerin hatte den 8.000 Zuschauern einiges mitzugeben: „Du bist mehr als gut, du bist Gottes unbeflecktes Meisterwerk, du bist perfekt, genau so wie du bist. Komm einfach so wie du bist“, sagte Ziegler. Den Aufruf zum Mitkommen, ereilte auch den jungen Protagonisten im Eröffnungsmusical. 30 junge Salzburger haben die Geschichte eines jungen Mannes dargestellt, der seinen Platz im Leben sucht und ihn weder in der Modebranche, noch im hippen Startup oder eigenen Video Blog findet. Dann ereilt ihn die Einladung Gottes und er macht sich auf die Suche nach dem Plan seines Lebens.

Lackner: “Gott hat für dich einen Plan”

Erzbischof Franz Lackner betonte in seinen Grußworten „Gott ist ein menschenfreundlicher Gott, der für dich einen Plan hat, einen supertollen und der für die Kirche einen Plan hat.“ Kirche wird beim Fest der Jugend größer gedacht: Unter den Teilnehmer sind Katholiken, Gläubige aus den Ostkirchen, evangelische Gläubige und viele Gläubige aus Freikirchen. Auch die Vortragenden gehören den verschiedensten Konfessionen an. Am Samstag Vormittag hat der Schweizer Andreas Boppart zu den Jugendlichen gesprochen, der steirische Bischof Hermann Glettler lud die Jugendlichen bei seiner Predigt ein, offen für den hl. Geist zu sein, berichtet die Loretto-Gemeinschaft in einer Aussendung.

Gruppen aus 29 Ländern reisten zum Pfingstkongress nach Salzburg.