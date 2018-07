8. Wiener Kabarettfestival mit Seidl, Dorfer und Resetarits

Den Auftakt bestreiten Omar Sarsam und Gery Seidl. Mit dabei sind außerdem u.a. Alexander Goebel, Verena Scheitz, Alfred Dorfer, Klaus Eckel, Joesi Prokopetz, Lukas Resetarits, Herbert Steinböck und Weinzettl & Rudle. Zudem tritt an jedem Tag ein Newcomer aus der Kabarettszene als Voract auf.

Das Festival findet heuer ausnahmsweise indoor statt und nicht wie in den vergangenen Jahren im Arkadenhof. Grund dafür ist, dass der Bereich, in dem üblicherweise die Bühne aufgebaut wird, in diesem Jahr wegen Arbeiten an der Fassade gesperrt ist, hieß es vonseiten der Veranstalter gegenüber der APA.

Tickets sind in fünf Kategorien von 21 Euro bis 63 Euro erhältlich. Neu sind heuer die Jugendtage am 24. und am 26. Juli, an denen es reduzierte Eintrittskarten für alle bis 18 Jahre gibt. Einlass ist täglich um 18.00 Uhr, das Programm startet um 19.30 Uhr.

(S E R V I C E – Wiener Kabarettfestival: 23. bis 28. Juli im Festsaal im Wiener Rathaus. Tickets und Infos unter )

(APA)