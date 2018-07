Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen. Die beiden waren Donnerstagfrüh im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner von der Adlersruhe über den Normalabstieg in Richtung Stüdlhütte/ Ködnitzkees abgestiegen. Die 80-Jährige wurde vom Bergführer gesichert. Sie wollten unterhalb des sogenannten “Kampele” in einer Seehöhe von 3.200 Metern auf dem dortigen Felsbereich absteigen, als es schließlich zu dem Absturz kam.

(APA)