80-jähriger Pensionist am Irrsee aus Seenot gerettet

Die Wasserrettung brachte den 80-Jährigen zurück ans Ufer. - © APA/Barbara Gindl/Symbolbild

Ein Pensionist wurde am Dienstagmorgen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich) von einem aufziehenden Sturm überrascht. Der 80-Jährige hatte sich ein Ruderboot ausgeliehen und konnte aufgrund starken Windes nicht mehr ans Ufer zurück. Die Wasserrettung kam dem Mann zur Hilfe.