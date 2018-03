80-Jähriger schwer verletzt nach Skiunfall in Radstadt

Zwei Verletzte forderte die Kollision in Radstadt. (Symbolbild) - © Bilderbox

Mit dem Oberkörper prallten am Sonntag zwei Skifahrer in Radstadt (Pongau) zusammen. Dabei erlitt ein 80 Jahre alter Öberösterreicher Becken- und Oberkörperverletzungen. Der zweitbeteiligte Pongauer erlitt ebenfalls Verletzungen am Oberkörper, teilt die Polizei in einer Aussendung mit.