80 Jahre später: Elisabeth von Trapp singt in Maria Plain

„Die Kirche war schon zu, aber der Messner hat uns aufgesperrt und alle Kerzen am Altar angezündet und dann haben wir den letzten Segen in Österreich gehabt.“ Mit diesem Satz in einem Brief aus den USA an die befreundete Familie Moßhammer erzählt Martina von Trapp die Quintessenz der letzten Stunden der Familie Trapp in Salzburg. Seither sind 80 Jahre vergangen.

80 Jahre, in der das Leben der Familie Trapp nicht nur viele spannende Wendungen genommen hat, sondern sie auch dank einer Hollywood-Verfilmung „The Sound of Music“ mit Julie Andrews als „Fräulein Maria“ in der Hauptrolle der bewegenden Familiengeschichte weltberühmt wurde. Aber wie hat Elisabeth von Trapp als Tochter von Werner von Trapp und Enkelin von Georg von Trapp und Maria die Geschichte ihrer Familie und den weltweiten Erfolg des Films miterlebt?

Die Familie Trapp./Salzburg Museum ©

Elisabeth von Trapp über “The Sound of Music”

„Ich habe gelernt, dass die Geschichte eine tiefe Bedeutung hat und von unzähligen Fans geliebt wird, die mit ‚The Sound of Music‘ aufgewachsen sind“, erzählt Elisabeth von Trapp. „Sie alle sind inspiriert von dieser einzigartigen Geschichte einer großen Familie, die sich dazu entscheidet, alles hinter sich zu lassen, um ihren eigenen Überzeugungen und Werten treu zu bleiben. Und die dafür voller Courage ihr eigenes Leben neu aufbauen musste. Für viele ist es außerdem eine große Freude, dass es sich dabei um die wahre Geschichte einer tatsächlich existierenden Familie handelt, und nicht um eine Hollywood-Erfindung. Ich persönlich glaube, dass die Wahrheit dieser ehemals unbekannten Familie, die gemeinsam überlebte, ein Beispiel der Hoffnung für viele Familien ist. Vor allem ist die Geschichte für die Familien inspirierend, die selbst in einer Zeit der Not sind. Ihnen gibt sie mit auf den Weg, dass sie alle großen und kleinen Herausforderungen gemeinsam schaffen können – solange sie zusammenhalten.“

Elisabeth von Trapp singt in Maria Plain

Sie ist international erfolgreiche Künstlerin, hat mit ihren selbstgeschneiderten Dirndln Erfolge gefeiert und ist heute eine der Letzten aus dem Stammbaum der Familie Trapp, die professionell Musik macht. Elisabeth von Trapp, als Tochter von Werner von Trapp und Enkelin von Georg von Trapp und Maria in den USA geboren, kehrt zu den musikalischen Wurzeln ihrer Familie zurück und wird in einem einzigartigen Konzert am 17. Juni 2018 auf Einladung des Tourismusverbandes Bergheim die letzten Stunden der Familie Trapp in Salzburg musikalisch erzählen.

“Ein historischer Moment”

„Für mich ist das Konzert ein historischer Moment. Es ist eine Art Feier für die Vision der Hoffnung, die die Trapp-Familie in ihrem Herzen getragen hat, als sie während des Krieges und auch die Jahre danach ihre Konzerte gegeben hat. All die Familienmitglieder, die in ‚The Sound of Music‘ dargestellt wurden, sind leider nicht mehr unter uns“, erzählt Elisabeth von Trapp.