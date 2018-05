80 Mann bei Waldbrand in Unken im Einsatz

Die Einsatzkräfte waren am Sonntag im Pinzgau gefordert. - © FF Unken

Ein Waldbrand in Unken (Pinzgau) forderte am Sonntag rund 80 Einsatzkräfte und zwei Hubschrauber. Die Helfer mussten aus der Luft zur Einsatzstelle gelotst werden, die Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten von der Bergrettung gesichert. “Das war absolut nötig, weil man sich in diesem gefährlichen Gelände keinen Fehltritt leisten hat können”, berichtet Thomas Rettensteiner von der Bergrettung auf SALZBURG24-Nachfrage.