81-Jährige in Bischofswiesen vermisst

Seit Ostermontag ist die 81-jährige Marlies Vesterling abgängig. Die in München wohnende Seniorin hielt sich seit letzter Woche zu einer Behandlung in der Reha-Klinik in Bischofswiesen auf. Nachdem sie am Dienstag nicht zum Frühstück erschien, wurde sie als vermisst gemeldet, berichtete die Polizei. Sie besitzt kein Mobiltelefon.

Über 120 Einsatzkräfte und 40 Suchhunde

Insgesamt 123 Einsatzkräfte von Feuerwehr, zwei privater Rettungshundestaffeln, der Polizei, der Johanniter Unfallhilfe (JUH) und des Roten Kreuzes samt Bergwacht waren am Dienstag im Einsatz. Dabei wurden insgesamt auch etwa 40 Suchhunde eingesetzt. Ebenso wurde ein Hubschrauber angefordert. Gegen 20 Uhr musste die Suche schließlich abgebrochen werden. Von der frau fehlt weiterhin jede Spur.

Beschreibung der Vermissten:

Marlies Vesterling ist 81 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, hat eine normale Figur, graue Haare und trägt vermutlich eine lilafarbene Jacke.