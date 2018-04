Ein 81-Jähriger ist nach einem Unfall mit seinem E-Bike in Kufstein in der Innsbrucker Klinik gestorben. Der Pensionist, der mit einem fahrenden Gabelstapler kollidiert war und schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, erlag am Vortag seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann aus dem Bezirk Kufstein wollte am Montag gegen 14.00 Uhr zwischen dem Stapler und einer Pritsche hindurchfahren. Dabei stieß er aber gegen die Gabel des Gefährts und stürzte. Der 81-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert, von wo er in die Innsbrucker Klinik verlegt wurde. Dort erlag er am Mittwoch seinen Verletzungen. (APA)