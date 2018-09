Der 82 Jahre alte Mann kippte mit dem Quad in einer Kurve auf einem Bauernhof um, berichtet die Polizei.

Quad stürzt rund 80 Meter ab

Das Fahrzeug stürzte dann etwa 80 Meter über eine steile Böschung ab. Bei seinem Sprung vom Quad zog sich der Pensionist Blessuren zu, die im Spital in Zell am See behandelt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Leogang rückte mit 13 Mann sowie drei Fahrzeugen an und übernahm die Bergung des Quads.