Die Salzburger Bergrettung brachte die Verletzte aus der Klamm. (Symbolbild) - © Bilderbox

Bergrettungseinsatz in der Glasenbachklamm in Elsbethen (Flachgau): Eine 82-Jährige ist am Mittwoch beim Aufstieg aus der Klamm ausgerutscht und ins Bachbett gestürzt. “Sie hat sich eine tiefe Kopfwunde zugezogen”, sagte Roland Schimpke, Bezirksleiter der Bergrettung im Flachgau.