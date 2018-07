82-jähriger Weststeirer tot: Sohn wegen Mordverdachts festgenommen

Der 82-Jährige starb am 10. Juli in seinem Haus in Voitsberg, das er gemeinsam mit seinem Sohn bewohnte. Dieser rief auch an diesem Tag den Arzt und bat um eine Totenbeschau. Der Mediziner vermerkte einen natürlichen Tod und gab die Leiche zur Bestattung frei. Am 21. Juli zeigte dann aber die Stieftochter des 82-Jährigen bei der Polizei in Salzburg an, dass sie “betreffend des Ablebens ihres Stiefvaters Zweifel habe”, hieß es am Donnerstag in der Aussendung der Landespolizeidirektion. Sie vermutete, dass ihr Stiefbruder mit dem Ableben des Vaters etwas zu tun hatte.

Obduktion deutet auf Erstickung hin

Die Staatsanwaltschaft veranlasste daher eine Obduktion und holte dafür den Leichnam, der bereits zu einem Krematorium gebracht worden war, wieder ab.

Nach der Obduktion des 82-jährigen Pensionisten lag am Donnerstagnachmittag vorerst das vorläufige mündliche Obduktionsergebnis vor. Demnach sei der Mann eines gewaltvollen Todes durch Ersticken gestorben, wie die Staatsanwaltschaft Graz auf Anfrage der APA mitteilte.

Sohn bestreitet Mord an Vater

Die Obduktion habe den Verdacht auf Fremdverschulden erhärtet. Laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis seien Gewalteinwirkungen im Bereich des Mundes und des Halses erkennbar. Das schriftliche Gutachten liege jedoch noch nicht vor.

Das Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen übernommen. Der 54-jährige Sohn wurde bereits von den Ermittlern befragt. Er streitet ab, etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun zu haben.

(APA)