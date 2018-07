83-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Der Mann musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. - © Franz Neumayr/Archivbild

Bei Reparaturarbeiten eines alten Traktors verletzte sich ein 83-Jähriger am Montag in Steinerkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) schwer. Der Mann hatte gemeinsam mit seinem Sohn an dem Traktor gearbeitet, als er zwischen Mähwerk und Hinterrad eingeklemmt wurde. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels-Grieskirchen geflogen.