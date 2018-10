847 Anzeigen wegen Gewalttaten an Österreichs Schulen

Gewalthandlungen an den Schulen nehmen zu - © APA (dpa/Feature)

Im Schuljahr 2017/18 gab es laut Bildungsministerium insgesamt 857 Polizeieinsätze wegen Gewalttaten an Österreichs Schulen, in 847 Fällen wurde Anzeige erstattet. Der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger fordert deshalb im Ö1-Mittagsjournal “mehr Ressourcen an diesen Standorten, um die Gewalt in den Griff zu bekommen”, etwa Unterstützung durch Sozialarbeiter und Psychologen.