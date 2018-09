“85 Jahre Austria Salzburg” startet mit Party und Cup-Aus

Das Duell mit Wals-Grünau in der 4. Runde des Salzburger Landescups war am Mittwoch zugleich der Auftakt der violetten Geburtstagswoche rund um das 85. Jubiläumsjahr. Dies sollte auch der einzige Anlass zum Feiern an diesem Abend gewesen sein, denn die Schaider-Elf musste gegen den Westligisten eine 4:1-Schlappe vor heimischer Kulisse hinnehmen.

Wals-Grünau stört violette Party

Zunächst verpasste der wiedergenesene Goalgetter Matthias Pichler per Kopf den Maxglanern den ersten Dämpfer. Den Rückstand konnte Muhammed Ergüden zwar noch egalisieren, weitere Tore blieben den Städtern bei einem Chancenplus allerdings verwehrt. Florian Schindl besorgte kurz vor der Pause die erneute Walser Führung, während mit dem 3:1 von Alexander Scherzer das Spiel komplett kippte. Michael Piljanovic machte mit dem 4:1-Endstand den Sack endgültig zu.

Weiters ins Achtelfinale (10. April 2019) schafften es Grödig, St. Johann, Kuchl, Titelverteidiger Straßwalchen, Anif, Zell am See und Altenmarkt.

Austria feiert mit Feuerwerk auf der Festung Hohensalzburg

Vom Feiern ließ sich die Austria trotz der Niederlage nicht aufhalten. Nach dem Spiel gab es im Vereinsheim ein Wiedersehen mit “violette Legenden”. Unter anderem gaben sich Otto Konrad und Stefan Ebner ein Stelldichein. Nach den Diskussionsrunden schnitt Langzeit-Austrianer Nico Mayer, der ebenso am 13. September Geburtstag hat, die Torte an. Pünktlich nach Mitternacht verlegte sich die Party auf die Festung, wo ein Feuerwerk abgefeuert und mit einem Transparent auf den Gründungstag aufmerksam gemacht wurde.

Mit einem Feuerwerk auf der Salzburger Festung feierte Austria Salzburg ihren 85. Geburtstag./FMT-Pictures/TA ©

Die Geschichte zu Austria Salzburg

Der Sportverein Austria Salzburg wurde am 13. September 1933 durch den Zusammenschluss der Salzburger Stadtvereine FC Hertha und dem FC Rapid gegründet. Die Farben violett und weiß wurden damals zu den Vereinsfarben gewählt. Zwei Tage später bestritt der neugegründete Verein sein erstes Match gegen den HSV Wien, welches klar mit 6:0 gewonnen wurde. 1953 gelang den Salzburgern dann der Sprung in die erste Liga. 2005 wurde die Austria Salzburg von Red Bull übernommen und in Red Bull Salzburg umbenannt. Trotz Proteste vieler Fans verschwanden die violett-weißen Vereinsfarben. Etliche Anhänger gründeten darauf hin am 7. Oktober 2005 den SV Austria Salzburg neu, welche aktuell in der Salzburger Liga am zweiten Rang hinter Stadtrivale SAK steht.