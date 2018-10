87 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar

Unter den Kandidaten für die 91. Oscar-Verleihung im kommenden Februar sind erstmals Beiträge aus den afrikanischen Ländern Malawi und Niger.

Österreich schickt den Dokumentaressay “Waldheims Walzer” von Ruth Beckermann in den Bewerb. Für Deutschland geht Florian Henckel von Donnersmarck mit “Werk ohne Autor” über ein bewegendes Künstlerschicksal im Nachkriegsdeutschland ins Rennen. Der Iran ist mit dem Gesellschaftsdrama “No Date, No Signature” (deutscher Titel: “Ohne Datum und Unterschrift”) vertreten.

Die fünf nominierten Filme für den Auslands-Oscar wird die Academy am 22. Jänner 2019 bekannt geben. Die Preisverleihung geht am 24. Februar 2019 in Hollywood über die Bühne.

(APA/dpa)