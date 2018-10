88-Jährige starb in OÖ bei Zusammenstoß mit Kastenwagen

Laut Polizei wurde der Pkw gegen eine Leitschiene geschleudert - © APA (Gindl)

Eine 88-jährige Oberösterreicherin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Ried im Innkreis ums Leben gekommen. Die Pensionistin stieß mit ihrem Pkw mit dem Transporter eines 20-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Lenker des Kastenwagens und sein Beifahrer wurden ebenfalls verletzt.