90. Geburtstag von Karlheinz Böhm: Wegbegleiter erinnern sich in Salzburg

Almaz Böhm am Mittwochabend bei der Buchpräsentation. - © Neumayr

Liebevolle Erinnerungen an einen großen Schauspieler und einen noch größeren Helfer: Am Freitag wäre Karlheinz Böhm 90 Jahre alt geworden. „Wäre er noch am Leben, wir würden diesen Tag sicher groß feiern, am liebsten mit einem Käsekuchen“, so Almaz Böhm am Mittwoch bei der Präsentation des Buches mit Erinnerungen an den legendären „Kaiser“ aus den Sissi-Filmen.